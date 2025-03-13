Suriye'de güvenlik adımı: Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu

Şam yönetimi, ülkede yaşanan son çatışmaların ardından güvenlik tedbirlerini artırmak için önemli bir adım attı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin resmen kurulduğunu açıkladı.

Resmi açıklamaya göre, Konsey’e Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlık edecek. Konseyde Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra Genel İstihbarat Müdürü yer alacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından atanan iki danışman ile toplantı tutanaklarıyla ilgili teknik ve bilimsel denetimi gerçekleştirecek bir teknik uzman da Konsey’de görev alacak. Güvenlik Konseyi, düzenli aralıklarla ve gerekli görülen durumlarda Cumhurbaşkanının çağrısıyla toplanacak.

Cumhurbaşkanı Şara, bugün ayrıca Suriye'nin Anayasa Beyannamesi taslağını imzaladı. Şara, hazırlık komitesine teşekkür ederek, "Bu, Suriye halkı için inşa ve kalkınma yolunda önemli bir başlangıç olacak" dedi.

Anayasa Bildirgesi’ni hazırlayan komite, taslağın Ulusal Diyalog Konferansı’nda alınan kararlara uygun olarak oluşturulduğunu belirtti. Komite, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin sınırlandırılması veya görevden alınması konusunda Halk Meclisi’nin yetkili olacağını açıkladı.

Geçiş sürecinin beş yıl olarak belirlendiği bildirgede, Cumhurbaşkanı'na olağanüstü hal ilan etme yetkisi verildi. Komite sözcüsü ayrıca, fikir, ifade ve basın özgürlüğü ile ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldığını ifade etti. Bildirgede, kadın hakları ve mülkiyet hakkının da güvence altına alındığı kaydedildi.