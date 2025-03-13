Selim Narlı'nın İsrail destek çağrısı: Soruşturma başlatıldı

Suriye’de mezhep çatışmalarını gündeme taşıyan ve İsrail’den destek talep ettiğini belirten Selim Narlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Selim Narlı'nın İsrail destek çağrısı: Soruşturma başlatıldı
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Narlı'nın mezhep çatışmalarını körükleyen ve halkı kışkırtan söylemleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Narlı, destek talebini bir kez daha vurguladı. Narlı, “Bir insanın veya halkın canını kurtarmak için kimden yardım gerekiyorsa ben o yardımı isterim. Siz keyfinize bakarken, ben kardeşlerimin kurban edilmesine göz mü yumayım? Mazlumun mazlumiyetini gidermek için her yol mübahtır. Çünkü amacımız mazlumun mazlumiyetini ortadan kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

SELİM NARLI NE DEMİŞTİ?

Selim Narlı, 8 Mart 2025 tarihinde Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen bir basın açıklamasında, İsrail'e seslenerek “Gelin, bizi kurtarın” şeklinde çağrıda bulundu ve İsrail askerlerini Lazkiye’ye davet etti. Bu açıklamalar, sosyal medya üzerinde büyük tepki çekti.

Doğu Perinçek'ten Uyarı:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11 Mart 2025'te yaptığı basın açıklamasında, Suriye’deki şiddet olaylarını değerlendirerek halkı kışkırtmalara karşı uyardı. Perinçek, “Hatay halkımızı uyarıyoruz: İsrail’i davet eden bu unsurları aranıza sokmayın ve bunlara kesinlikle fırsat vermeyin!” ifadelerini kullandı. Perinçek, bu kişilerin Suriye’de Alevilere yönelik kırımları kışkırttığını ve sahte sol örgütlerin bu alçakça davetlerin başında olduğunu belirtti. Ayrıca, "Bu video ve fotoğrafla, Selim Narlı'nın İsrail'i 'Alevilerin dostu' gibi gösterdiğini ve İsrail'den himaye talebinde bulunduğunu kamuoyu önünde açıkça ortaya koymuştur" dedi.

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