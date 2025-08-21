Askeri jet kalkıştan dakikalar sonra alev topuna döndü!

Malezya merkezli The Star gazetesinin aktardığı bilgilere göre, kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. F/A-18D Hornet tipi askeri jet, Pahang eyaletinin Kuantan kentinde bulunan Sultan Ahmed Şah Havalimanı’ndan havalandıktan kısa süre sonra alev aldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve jetin havada yanarken düştüğü anlar dikkat çekti.

Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 21.05 sularında gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, “F/A-18D Hornet model askeri jetin kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldığı” belirtilirken, kazaya dair teknik detaylara yer verilmedi. Yetkililer, olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bernama haber ajansının geçtiği bilgiye göre, düşen uçakta bulunan iki pilot, uçakta bulunan fırlatma sistemi sayesinde kurtulmayı başardı.