Suudi Arabistan’dan mega teklif: Barış Alper Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC, Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken bir teklifle gündemde.

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, son dönemde performansıyla Avrupa’nın da dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Kulübe iletilen teklifin 30 milyon euro sabit ve 5 milyon euro bonuslar şeklinde olduğu öğrenildi. Ancak bu teklif, Galatasaray yönetimi tarafından yeterli bulunmadı.

GALATASARAY 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, yıldız oyuncusu için 60 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun potansiyelini ve Avrupa’daki artan piyasa değerini dikkate alarak NEOM SC’nin teklifine olumlu yaklaşmadı. Yönetim, bu rakamın altında bir teklifin masada olmayacağını belirtti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, NEOM SC yalnızca Galatasaray’a değil, Barış Alper Yılmaz’a da büyük bir teklif sundu. Suudi kulübü, genç oyuncuya Galatasaray’daki maaşının yaklaşık 7 katını teklif ederek yıllık kazancını katlamaya hazır olduğunu gösterdi.

