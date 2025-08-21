AK Parti’den Özel’e sert tepki: “Organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “organize kötülük örgütü” sözlerine AK Parti cephesinden yanıt geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in “siyasi navigasyon problemi yaşadığını” söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AK Parti’den Özel’e sert tepki: “Organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dir
Yayınlanma:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde AK Parti için kullandığı “organize kötülük örgütü” ifadesine yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir ‘siyasi navigasyon’ problemi yaşıyor. Özgür Özel AK Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri AK Parti’mize söylemiş.

Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak AK Parti’miz için kullanıyor. Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan ‘organize demokrasi düşmanlığı’ CHP siyaseti olarak markalaşmıştır.

Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını ‘organize bir kötülükle’ gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. ‘Organize kötülük’lerin nerede olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır.”

Bu deney antidepresanların sonu mu olacak? Hücre tedavisi farelerde depresyonu azalttıBu deney antidepresanların sonu mu olacak? Hücre tedavisi farelerde depresyonu azalttıBilim ve Teknoloji
Microsoft genel merkezinde İsrail protestosu: Çalışanlar da gözaltına alındı!Microsoft genel merkezinde İsrail protestosu: Çalışanlar da gözaltına alındı!Dünya
Bu çayı içen fazla kilolarına veda ediyor! Günde 1 bardakla mucize etki!Bu çayı içen fazla kilolarına veda ediyor! Günde 1 bardakla mucize etki!Yaşam
Ömer Çelik Özgür Özel
Günün Manşetleri
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Bakan Yumaklı fındık hasadında!
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?