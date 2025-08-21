Bu deney antidepresanların sonu mu olacak? Hücre tedavisi farelerde depresyonu azalttı

Çinli araştırmacılar, insan kök hücrelerinden elde ettikleri dopamin üreten nöronları farelere nakletti. Depresif davranışların azaldığı ve motivasyon düzeyinin yükseldiği gözlendi.

Çin Bilimler Akademisi, Fudan Üniversitesi ve UniXell Biotechnology iş birliğiyle geliştirilen çalışma kapsamında, insan pluripotent kök hücrelerinden A10 tipinde dopamin üreten nöronlar üretildi. Bu nöronlar, ödül ve motivasyon sistemlerinde kritik rol oynuyor.

Araştırmacılar bu özel nöronları depresyon modeli farelere nakletti. Farelerde başlangıçta görülen anksiyete, umutsuzluk ve haz alamama gibi belirtiler belirgin şekilde azaldı. Ayrıca motivasyon ve keyif alma davranışlarında artış gözlemlendi.

Nakledilen hücreler, farelerin beyinlerine entegre olarak sinyal aldığı ve zarar görmüş dopamin yollarını onardığı belirtildi. Araştırmanın yazılı açıklamasında, bu sonuçların “psikiyatrik bozuklukların hücre tedavisiyle hedeflenmiş olarak tedavi edilebileceğine dair kanıt” sunduğu vurgulandı. Bu çalışmanın depresyon, şizofreni ve bağımlılık gibi dopamin yolaklarının bozuk olduğu hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım potansiyeli taşıdığı ifade edildi

Bu araştırma sayesinde özellikle tedaviye dirençli depresyon türlerinde antidepresanların yan etkilerine maruz kalmadan hücre bazlı terapi yapılabilir.  Ancak bu sonuçlar; başlangıç seviyesinde yapılan deneysel çalışmalarda elde edildiği için, insanlara uygulanmadan önce kapsamlı klinik araştırmaların yapılması şart.

