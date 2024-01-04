Asya Şehidi Kasım Süleymani Anıldı!

ABD’nin 3 Ocak 2020'deki saldırısıyla şehit olan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin 4’üncü ölüm yıl dönümünde Tahran'da tören düzenlendi.

Törende, İran'ın Kirman kentindeki terör saldırısı da kınandı. Kasım Süleymani anmasında kararlılık mesajları verildi.

Törene, Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki ülkelerin temsilcilerinin katıldı. İran Devleti’nin davetiyle Tahran’da bulunan Türkiye Gençlik Birliği heyeti de törende yer aldı.

Törende konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Süleymani’nin emek verdiği direniş cephesinin bugün hala ayakta olduğunu vurguladı.

- Lübnan, Yemen, Irak, Suriye ve bölgenin diğer bölgelerindeki halklar, direnişleri karşısında düşmanın yenilebilir olduğunu hissettiler ve aslında Hacı Kasım Süleymani'nin en büyük eseri, ‘yapabiliriz’ inancını aşılamaktı. Süleymani’nin şehadetinin üzerinden kaç yıl geçti ama direniş hala yaşıyor. Direniş, bölge halkalrının etine ve derisine işlenmiştir silinemez.

- Gaspçı Siyonist rejimin yıkılması kesindir. İnanıyoruz ki Mescid-i Aksa Tufanı devam edecek ve Mescid-i Aksa Tufanı'nın sona ermesi, gaspçı Siyonist rejimin de sonu olacaktır.

"Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" ve "Kahrolsun İngiltere" sloganlarının atıldığı törende TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin de Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Kayahan Çetin, "Tüm dünyadan gelen konuklarla beraberiz. Kasım Süleymani bizim ortak şehidimiz, ortak kahramanımız. Burada Kasım Süleymani’nin bıraktığı davayı bütün bölge halklar ve devletleri beraber üstleniyoruz. İsrail Siyonizmini el birliğiyle yeneceğiz." dedi.