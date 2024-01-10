Asya'dan Afrika'ya Yedi Kıtadan Dünya Haberleri



ABD’nin paravan örgütü DEAŞ, Suriye ordusuna saldırdı. DEAŞ, Humus'a bağlı Palmira bölgesinde Suriye ordusuna ait bir konvoya pusu kurdu. Ağır silahlarla başlatılan saldırı çatışmaya dönüşürken, ilk belirlemelere göre 9 Suriye askeri öldü.



Azerbaycan'da bir Fransız vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı. "Martin Rian" isimli Fransız vatandaşının Fransa’nın Bakü Büyükelçiliği’ndeki 2 çalışanla işbirliği yaptığı tespit edildi. Fransa’dan gelen tepkilere Azerbaycan’ın yanıtıysa “İç işlerimize karışmamanızı tavsiye ediyoruz” oldu.



Yunanistan ve ABD askerleri ortak askeri eğitime başladı. Yunanistan'ın Magnesia ve Pieria bölgelerindeki Gerçek Atışlı Tatbikat ile Saha Eğitim Tatbikatı'na ABD'den 26. Deniz Seferi Birimi personeli katılıyor.

AB Konseyi Başkanı Michel'in 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa seçimlerini kazanırsa mevcut görevini erken bırakacağını duyurması, AB'de belirsizlik ve endişeye yol açtı. Tüm hesaplar, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devralacak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, AB'nin dümenine geçmesini engellemek üzere yapılmaya başlandı.



Nijerya'da, kaçakçılardan ele geçirilen 11,2 milyon dolar değerindeki 2,5 ton fildişinin imha edildiği bildirildi. İmha edilen fildişlerinin çoğunun Nijerya'ya kaçak getirildiğini ve yasa dışı olarak ticaretinin yapıldığı açıklandı.



ABD'nin doğusunda, fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yoğun kar yağışı ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde, yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı bölgede,12 kasırganın çıktı. Atlanta, Washington DC ve New York gibi yoğun nüfuslu şehirlerde su baskınları uyarısı yapıldı.