Asya’dan Afrika’ya, Yedi Kıtadan Dünya Turu

Filistin mücadelesi İngiliz bakanı koltuğundan etti.



Filistin'e destek gösterilerini yasaklatmaya çalışan İçişleri Bakanı Suella Braverman (SUELLA BREVIRMIN) görevinden alındı.



Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.



Öte yandan bu hafta sonu da İngiltere'de beşinci kez on binlerce kişi Filistin için meydanları doldurdu.



Akdeniz'de ABD askeri uçağı düştü. Uçaktaki 5 personel öldü.

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında düştüğü açıklandı.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.



Azerbaycan, Fransa'nın Ermenistan'a silah göndermesini kınadı.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa'nın Ermenistan'a saldırı özelliğine sahip Bastion zırhlı personel taşıyıcı göndermesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ekimde Fransa ile Ermenistan arasında silah satışı ve askeri yardım hususunda anlaşma imzalanmıştı.



Türkiye ile Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı.



Yapılan anlaşma ile kültür-sanat alanında iki ülke arasında ortak çalışmalar ivme kazanacak.



Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki durum, Ukrayna ve Azerbaycan-Ermenistan konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, tabanından gelecek ay yapılacak yerel seçimleri boykot etmesini istedi.



Sadr, "Seçimleri boykot etmeniz beni sevindirir, düşmanı kızdırır ve seçimlerin uluslararası ve yerel meşruiyetini azaltır" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçiler için kurtarma çalışmaları sürüyor.



Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, dün yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan en az 40 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sudan'daki iç savaşta yerinden edilenlerin sayısı 6 milyonu aştı.



Ülke içinde en fazla göç hareketliliği başkent Hartum ve Darfur bölgesinde yaşandı. 5 milyona yakın kişi sadece bu iki bölgede evlerini terk etmek zorunda kaldı.



İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.



İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürttü. Yanardağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı.



Etna'nın püskürttüğü küller sebebiyle Zafferana gibi yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde de pek çok cadde ve aracın üstünün küllerle kaplandı.



Fransa'da geçen haftadan beri sellerin tahribata yol açtığı Pas-de-Calais (PADÖKALE) kentinde yağışların etkisini arttırması nedeniyle 388 okulda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.



Elektrik ve su kesintilerinin devam ettiği bölgede ekiplerin tahliye çalışmalarını yetersiz bulan onlarca çiftçi traktörleriyle eylem yaptı.



Pazar günü Madrid'de on binlerce kişi, ülkenin yeni başbakanının belirleneceği oylamadan günler önce, bağımsızlık referandumuna katılan Katalan siyasetçilere yönelik olası bir affı protesto etmek için sokaklara döküldü.



Geçen hafta boyunca Madrid'deki Sosyalist İşçi Partisi genel merkezinin önünde protesto gösterileri düzenlenmiş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.