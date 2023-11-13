PKK Savunucusu DAD’ın Mitingi İçin Cem Vakfı da Çağırıcı Oldu

Özkan, başta Alevi vatandaşlar olmak üzere tüm Türk milletinin teröre karşı birlik olması gerektiğini vurguladı.

Cem Vakfı, PKK savunuculuğu yapan derneğin mitingi için çağrıcı oldu.



İstanbul kongresinde Sakine Cansız, Mazlum Doğan gibi PKK’lı teröristlerin resimlerini asan Demokratik Alevi Dernekleri, 10 Aralık’ta miting yapacak.



Kürt ayrılıkçılığıyla bilinen derneğin miting duyurusunda ise Cem Vakfı’nın da yer alması Alevi toplumunu rahatsız etti



İki dernek, Yeşil ve Sol Parti Milletvekili Celal Fırat’ın davetiyle 12 Ekim tarihinde aynı masada buluşmuştu. Bu görüşmenin üstüne Cem Vakfı’nın mitinge çağrıcı olması tepkilere neden oldu.



Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ali Rıza Özkan, başta Cem Vakfı olmak üzere tüm Alevi vatandaşları uyardı. Özkan, Türk milletinin teröre karşı tek yürek olması gerektiğini vurguladı.



