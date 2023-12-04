Asya'dan Afrika'ya Yedi Kıtadan Haberler! İşte Dünya Turu

Asya’dan Afrika’ya, yedi kıtadan haberleri derlediğimiz Dünya Turu var sırada…

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Çin'i ziyaret etti.



Lukaşenko ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pekin'de bir araya geldi. İki lider ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri, Ukrayna konusunu ve uluslararası meseleleri ele aldı.



Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel İran'da.



Cumhurbaşkanı Reisi tarafından karşılanan Küba Devlet Başkanı ve beraberindeki heyet ile İran tarafı bilim, teknoloji, sağlık, tarım, enerji, madencilik ve iletişim alanlarında mutabakat zaptları imzalandı.



İki lider Filistin'e destek vererek İsrail'i kınadı. İki ülke ABD yaptırımlarına karşı iş birliği kararı aldı.



ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre'den, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yardım gönderilmesi için ek bütçe talep etti.



Kongre'ye gönderilen mektupta ABD'nin Ukrayna'ya silah ve yardım göndermek için ayırdığı fonun yıl sonuna kadar tükeneceği, Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesinin, "savaşa devam edemeyecekleri" anlamına geldiği belirtildi.



Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna'ya zırhlı nakil aracı bağış anlaşmasını veto etti.



Radev söz konusu veto için, "Ben Bulgaristan vatandaşlarının güvenlik, sağlık ve hayatlarının en büyük öncelik olduğu kanaatindeyim." ifadesini kullandı.



Burkina Faso ve Nijer, G5 Sahel Görev Gücü'nden çekildiğini açıkladı.



Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığına destek olmak için kurulan G5 Sahel gücü Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşuyordu. Mali de geçen yıl G5 Sahel'den ayrılmıştı.



Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo (UMARO SİSOKO EMBALO), 1 Aralık'ta güvenlik güçleriyle askerler arasında yaşanan çatışmanın darbe girişimi olduğunu açıkladı.



Gine Bissau, 1974 yılında Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dizi darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.



Japonya açıklarında geçen hafta düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait "Osprey" tipi askeri uçağın enkazına ulaşıldı.



Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan "Osprey" tipi nakliye uçağı, 29 Kasım'da radardan kaybolmuştu. Uçakta bulunan 8 ABD askerinin öldüğü duyurulmuş ancak cesetlerine ulaşılamamıştı.

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı patladı. O sırada dağda bulunan dağcılardan 11'i öldü.

Kayıp 12 dağcının bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 yaralı dağcı kurtarıldı.



Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.