Atina'dan Türkiye'ye karşı adım

Ankara'nın normalleşmeye hız verdiği Atina, Ege'de Türkiye'ye karşı adımlarına yenisi ekledi.

Yunan basını, Atina’nın Ege denizine gözetleme amaçlı 7 adet yüzer radar platformu kurmaya hazırlandığını yazdı.

Haber, Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından Dimokratiki ve TA NEA’da geniş yer aldı. Ta Nea gazetesi, iddiayı “7 yüzer radar Ege’yi kilitliyor” başlığı ile manşetten duyurdu.

Habere göre, Yunanistan, Ege denizindeki denetimini arttırmak amacıyla radar, kamera ve dronlarla donatılacak 7 adet “İnsansız Yarı Sabit Deniz Platformu” projesi üzerinde çalışıyor.

40 kilometre menzilli radarlar, Yunaistan'ın doğu sınrlarına, yani Türkiye’ye yakın olan bölgeleri kontrol edebilecek yerlere yerleştirilecek.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nca onaylandığı belirtilen proje kapsamında, Yüzer platformların 2025 yılında Ege Denizine yerleştirilmesi planlanıyor.

Haberlerde, sistemin, Fransa ile Yunanistan arasındaki uzun vadeli işbirliğinin bir parçası olduğu ve maliyetinin 19,5 milyon avro olduğu belirtildi.