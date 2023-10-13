Atlı İsrail Güçleri CNN'nin Muhabiri Fulya Öztürk ve Kameramanına saldırdı! Cuma Namazı Kılan Müslümanlara Plastik Mermi Sıktı

6 Ekim 2023 sabahı İsrail donanmasını yıkıp Aksa Tufan operasyonunu başlatan Hamas kuvvetlerine karşılık İsrail sivilleri abluka altına aldı. Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail, büyük Cuma Namazı Kılma Birliğine ise bugün atlı askerlerle müdahale etti. Bu anları çeken Fulya Öztürk ve kameraman arkadaşı ise İsrail askerinin müdahalesine maruz kaldı.

İsrail Polisi Fulya Öztürk ve Filistinlilere Saldırdı!

O anları aktaran Fulya Öztürk "bu bir müdahale değil saldırıdır" dedi. Atlı askerler plastik mermilerle namaz kılanlara ateş açtı. Aynı zamanda gazlı bomba fırlattı. İsrail askerleri şiddetini her geçen gün artırarak binlerde Filistinlinin ölümüne neden oldu. Fulya Öztürk resmi hesabından o anları paylaştı.