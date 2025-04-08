Avrupa 2025'e sıcak girdi: Mart ayı rekor kırdı!

Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan verilere göre, Mart 2025, Avrupa tarihinin en sıcak mart ayı oldu. 6,03 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık, 1991-2020 dönemi mart ayı ortalamasının tam 2,41 derece üzerine çıktı.

Sıcaklık artışları Avrupa'nın büyük kısmında etkisini hissettirdi. Doğu Avrupa ve güneybatı Rusya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederken, yalnızca İber Yarımadası'nda ortalamanın altında sıcaklık değerleri kaydedildi.

KÜRESELDE İKİNCİ EN SICAK MART

Copernicus'un açıklamasına göre Mart 2025, dünya genelinde 14,06 derece ortalama ile küresel ölçekte en sıcak ikinci mart ayı olarak kayıtlara geçti. Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının ise 1,60 derece üzerinde.

2024’ün rekor kıran mart ayından yalnızca 0,08 derece daha düşük sıcaklık kaydedildi. Mart 2025 aynı zamanda, sanayi öncesi ortalamanın 1,5 derece üzerine çıktığı son 21 ayın 20’sinde bu seviyenin aşıldığını da ortaya koydu.

YAĞIŞLARDA DA UÇ NOKTALAR GÖZLENDİ

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, mart ayına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Mart 2025, Avrupa için en sıcak mart ayı oldu ve sıcaklıkların rekorları kırmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca Avrupa genelinde zıt yağış uçlarının olduğu bir ay oldu; birçok bölge rekor seviyedeki en kurak mart ayını yaşarken, diğerleri en azından son 47 yıldır rekor seviyedeki en yağışlı mart ayını yaşadı."