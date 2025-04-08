17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Burunören Mahallesi’nde serinlemek amacıyla Kızılırmak’a giren 17 yaşındaki M.Ö, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Gencin ailesi ve çevredekilerin endişeli bekleyişi sürerken, olayın ihbar edilmesi üzerine geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbarın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, ırmak çevresinde ve su altında detaylı tarama yapılıyor.