17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren 17 yaşındaki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve su altı arama ekipleri, kaybolan genci bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor
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Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Burunören Mahallesi’nde serinlemek amacıyla Kızılırmak’a giren 17 yaşındaki M.Ö, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Gencin ailesi ve çevredekilerin endişeli bekleyişi sürerken, olayın ihbar edilmesi üzerine geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbarın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, ırmak çevresinde ve su altında detaylı tarama yapılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu! 17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu!