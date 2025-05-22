Avrupa Birliği’nde bir ilk yaşandı, Filistin temsilcisi mektup sunarak göreve başladı

Filistin, Avrupa Birliği nezdinde ilk kez resmi kabul gördü. Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e misyon mektubu sundu. Bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu. Jadou için, 10 ülkenin temsilcisiyle birlikte tören düzenlendi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BİR İLK YAŞANDI, FİLİSTİN TEMSİLCİSİ MEKTUP SUNARAK GÖREVE BAŞLADI

Avrupa Birliği, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen'e "misyon mektubu" sundu.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Costa'nın siyasi kararı ve girişimlerinin bir sonucu olarak ilk defa bir Filistin temsilcisi görevine bu usulle başladı. Filistinli temsilciler, daha önce mektuplarını sadece AB Dış İlişkiler Ofisinin idari düzeydeki protokol başkanlığına sunuyordu.

Bu kez 10 ülkenin diplomatlarıyla birlikte Filistin temsilcisi için tören düzenlendi. Böylece bir Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu yöntemine benzer bir usulle AB'deki görevine başlamış oldu. Jadou, mektubunu "AB nezdinde Genel Temsilci" ünvanlıyla sundu. Bu tören ayrıca diplomatların AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarına mektuplarını aynı anda sunması açısından da bir ilki temsil etti.

Jadou, 26 Kasım 2024'te de Belçika Kralı’na misyon mektubu sunarak görevine başlayan ilk Filistin temsilcisi olmuştu.