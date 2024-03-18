Avrupa Birliği'nden Mısır'a 7.4 milyon avroluk destek!

Avrupa Birliği ile Mısır, ilişkileri, “Stratejik ve kapsamlı ortaklığa” dönüştürmek için Kahire’de masaya oturdu. Masada, 7,4 milyar avroluk destek paketi için anlaşma yapıldı. Törene Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa Birliği, İtalya, Avusturya, Belçika ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yetkilileri katıldı.

MISIR VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA ANLAŞMA YAPILDI

Anlaşmayı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamuoyu ile paylaştı. Avrupa Birliği ile Mısır arasındaki ortaklığın kritik önemde olduğunu öne süren von der Leyen, bildiriyle tarihi bir dönüm noktasında olduğunu iddia etti.

Mısır’ın stratejik konumunun AB’nin çıkarı için önemli olduğunu belirten von der Leyen, imzalanan anlaşmanın 6 ayağı olduğuna dikkat çekti. Birinci ayağın siyasi diyaloğu yoğunlaştırmak olduğunu kaydeden AB’li yetkili, “İkinci unsur ekonomik istikrar, üçüncüsü yatırım ve ticaret, dördüncüsü göç konusu” dedi. Beşinci unsurun güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle ilgili olduğunu aktaran von der Leyen, “İlişkimizdeki yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

MISIR'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Deklarasyon hakkında Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, Mısır lideri Sisi’nin iş birliğini artırma adımı konusunda memnuniyet duyduğu bildirildi. Sisi’nin ayrıca bölgeye insani yardım girişinin sağlanması ve savaşın derhal sonra erdirilmesi gerekliliğini de vurguladığı ifade edildi.

MISIR VE YUNANİSTAN ARASINDA YÜKSEK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ KURULDU

Bu arada Brüksel ile Kahire anlaşmasının yanı sıra Yunanistan ile Mısır arasında da Yüksek İşbirliği Konseyi kurulduğu kamuoyuna ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında konuyla ilgili ayrıntı bilgiye ise yer verilmedi.