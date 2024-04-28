Avrupa, Kandil'e dönüştü! 23 ülkede 100 bin PKK'lı var

Avrupa, Kandil'e döndü. Avrupa Birliği ülkeleri PKK'lıların kadro devşirdiği saha haline geldi. Yakalanan teröristlerin ifadelerine göre 23 ülkede toplam 100 bin örgüt sempatizanı olduğunu belirlendi. Bunlardan 40 bini NATO üyesi olan Almanya ve Fransa’da yuvalanmış durumda.

Avrupa, Kandil'e dönüştü! 23 ülkede 100 bin PKK'lı var

Dünyaya sözde demokrasi pazarlayan Batılı devletler PKK terör örgütünün ana üslerinden biri konumunda... Avrupa ülkeleri PKK'nın yuvalandığı güvenli karargahlara dönüştü.

Güvenlik güçlerince yakalanan teröristlerin ifadeleri, üstlerinden çıkanlar, ele geçirilen örgüt materyalleri çarpıcı veriler ortaya koydu. Avrupa'nın 100 binden fazla PKK'lıyı barındırdığı anlaşıldı.

PKK/KCK’lı sayısı, ağırlığı Avrupa’da olmak üzere dünya üzerinde 23 ülkede 100 binin üzerinde.

En çok PKK'lı 20’şer bin ile NATO üyesi olan Almanya ve Fransa'da bulunuyor. İki ülkeyi 15 bin ile İsviçre, 10 bin ile Hollanda, 8 bin ile Belçika, 6 bin ile Avusturya, 5 bin ile İngiltere takip ediyor. İsveç ve Danimarka'da 4 bin örgüt sempatizanı bulunuyor.

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'nin operasyonları ile ezilen PKK/KCK, Avrupa’da kadro çıkarmaya çalışıyor. Olaylara karışan ve adli yaptırım uygulanacak olan gençler örgüte sığınabilecekleri vaadiyle kandırılıyor.

Son zamanlarda Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşana PKK provokasyonlarının temelinde de PKK'nın kadro arayışı yatıyor.

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