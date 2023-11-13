Avrupa Parlamentosu'nda Ateşkes Çağrısı Yaptı

İsrailk'in Filistin'e yönelik saldırıları dünya kamuoyunun gündeminde. Batılı isimlerden de, İsrail'e karşı tepkiler gelmeye devam ediyor... Dünyaca ünlü yazar Stephen King, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene'in İsrail'i destekler nitelikteki sosyal medya paylaşımına tepki geldi.

Avrupa Parlamentosu'nda Ateşkes Çağrısı Yaptı

 Öte yandan oyuncu Cate Blanchett İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'nda ateşkes çağrısı yaptı.

Korku yazarı Stephen Kıng, İsrail-Filistin savaşı hakkında yanlış bilgiler paylaştığı için ABD temsilciler meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene'i sert bir dille eleştirdi.

Georgia temsilcisi Taylor Greene, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail, binlerce masum insanın öldürüldüğü acımasız saldırıya uğradıktan sonra Hamas'la olan savaşında kelimenin tam anlamıyla hakim durumda ve bu savaşa henüz tek bir Amerikan doları harcanmadı" ifadelerini kullandı.

Stephen Kıng ise ABD'li temsilcinin paylaşımına sert bir dille yanıt verdi. "Dalga mı geçiyorsun ? Onlarca yıldır onlara yardım ve silah veriyoruz. dedi.

Öte yandan ünlü oyuncu Cate Blanchett'ten de "Gazze" Açıklaması geldi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan oyuncu, İsrail'in Filistin'e yıllardır yaptığı zulüm için ateşkes çağrısı yaptı. "Ben Suriyeli, Ukraynalı, Yemenli, Afgan, Güney Sudanlı, İsrailli, Filistinli veya siyasetçi değilim. Hatta uzman da değilim. Ancak ben şahidim. Dünya genelinde mültecileri ziyaret ederken savaşın insan hayatına olan etkilerine, şiddete, zulümlere şahit oldum." dedi.

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# israil # gazze # Avrupa Parlamentosu
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