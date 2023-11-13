İyi Parti'den İstifalar Sonrası İlk Açıklama! "Gerekli Açıklamaları Yapmaktan Geri Durmayız"

İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararlarının ardından yaşananlara değindi.

Konun yargı krizine dönüştüğünü ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

- Gelişmelerin ardından yürütme organı adına yapılan açıklamalar ve son olarak Yargıtayın tutumu, mevcut aktörlerin çözüm üretmekten uzak olduğunu göstermektedir. Kuvvetler ayrılığının bir gereği olarak yasama ve yürütmenin yargıya müdahalesi ve mahkeme üyelerine telkinde bulunulması kabul edilemez. Eğer bu adımlar bir Anayasa değişikliği için yapılıyorsa olay daha da vahimdir.

Zorlu, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren yasaya yönelik de eleştirilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

- Deprem travmasını yaşayan milyonlarca insanın devletinden beklediği haklı bir beklentiyi bir rant kapısı olarak göremezsiniz. Yandaş müteahhitleri zengin etmek için böyle bir yasa çıkartıyorsanız derhal vazgeçin. Bu alanda sizden destek bekleyen insanlara da hızlı çözüm bulması gereken elbette siyasetçi olarak sizlersiniz. Bu işe artık son verin.

İyi Parti'den İstifa Eden Vekiller

Bir basın mensubunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ittifakla ilgili "konuşulmaya muhtaç" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Zorlu, şunları kaydetti:

- Öncelikle biz bir başka partinin kongresini, burada yaşanan değişimi, almış olduğumuz karar açısından bir sebep-sonuç ilişkisinde değerlendirmiyoruz. Genel İdare Kurulumuzun aldığı karar nettir ve İyi Partimiz 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de yine bazı illerimizde adaylarımızın açıklanmakta olduğunu göreceksiniz.

Zorlu, İyi Partide son dönemde yaşanan istifalarla ilgili soruya ise şu karşılığı verdi:

- Biz bu yolculuğa devam ederken, kimsenin bize bir baskı aracı olarak herhangi bir argümanı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlamda bizden arkadaşlarımız ayrılabilirler, başka partilerde siyaset yapmak isteyebilirler. Bunlar daha önce de başka partilerde yaşanmış gelişmeler… Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialarda, ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü İyi Partiye yapılan bu saldırılara, bu şekilde ortak olma niyeti taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız.

"Yerel Seçim Öncesi..."

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının kaldırılmasına karşı olduklarını vurgulayan Zorlu, "Önümüzdeki günlerde eğer böyle bir gelişme olursa da bu konuyla ilgili daha net ve açık tutumumuzu ortaya koyarız." dedi.

Anayasaların değiştirilemez metinler olmadığını, günün koşullarına göre değiştirilebileceğini dile getiren Zorlu, şöyle devam etti: