Avrupa Parlementosu Milletvekili'nden itiraf! Ukrayna'yı Batı yıkıma sürükledi

Rusya'nın Ukrayna operasyonları devam ediyor. Ukrayna'nın sivillere saldırılarını arttırdığı bu dönemde Avrupa Parlementosu'ndan da itiraf niteliğinde bir açıklama gerçekleştirildi. Avrupa Parlementosu Milletvekili Mick Wallace, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı yıkıma uğrattığını belirtti.

MİCK WALLECE'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Avrupa Partlementosu Milletvekili Mick Wallece, Avrupa Parlementosu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Wallece, yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardım yaparak barışı engellediğini vurguladı. Wallace şu ifadeleri kullandı:

- AB şu anda Ukrayna'nın yeniden inşası için bir mali mekanizmayı tartışıyor, ancak hala bu çatışmaya milyarlarca ölümcül yardım aktarmamız, savaşı uzatmamız, yıkımı arttırmamız ve can kaybına neden olmamız ne kadar mantıksız? Barışı engelledik ve daha fazla yıkıma katkıda bulunduk.

Mick Wallace yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaştı.

PUTİN DE BENZER AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'nın Rusya karşısında sahada kazanması gerektiğini öne sürerek sık sık Ukrayna'ya askeri yardım paketleri açıklıyorlar. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kremlin yönetimi bu yardımlara, askeri yardımın hiçbir şeyi temelden çözmeyeceğini, sadece Ukrayna halkının acılarını uzatacağını söyleyerek karşılık veriyor.