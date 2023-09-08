Avrupa'da gaz fiyatları yükselişe geçti! Avustralya'daki grev fiyatları artırdı

Avrupa'da gaz fiyatları yükselişe geçti. Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçılarından Avustralya'daki bazı tesislerde çalışanların greve gitmesi nedeniyle yüzde 10'dan fazla arttı.

Avustralya'da Chevron'a ait LNG tesislerinde çalışanlar çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.

Chevron'un Avustralya'daki LNG tesisleri, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 5'ini sağlıyor.

Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay almıştı.