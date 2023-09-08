Türk Eğitim-Sen'den 100 bin atama talebi! Sendika Genel Başkanı Talip Geylan açıkladı
Okulların açılmasına sayılı günler kala eğitim sendikalarından atama talebi geldi. Türk Eğitim-Sen Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin atama istediklerini söyledi. Öğretmen eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirten sendika sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin de tedavülden kaldırılmasını istedi.
Okullar açılıyor ancak öğretmen ataması sorunu hâlâ çözüm bekliyor.
"100 BİN ATAMA MÜJDESİ BEKLİYORUZ"
Öğretmen atamalarına ilişkin Türk Eğitim-Sen''den önemli bir talep geldi. Sendika Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin atama istediklerini söyledi.
- 1 Eylül tarihi itibariyle 45 bin öğretmenimiz göreve başladı. Ancak bu atama da, var olan ihtiyacı karşılamıyor. Sendikamızın geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaptığı ücretli öğretmen araştırmasına göre 78 ilde ücretli öğretmen sayısı 76 bin 485, norm kadro açığı ise 75 ilde 83 bin 547’dir. Yani ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacını dahi karşılamamıştır. Deprem bölgesindeki ihtiyaç ve 80 bine yakın ücretli öğretmen görevlendirmesi göz önüne alınarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında tam 100 bin atama müjdesi bekliyoruz.
"KONTENJANLAR ADALETLİ BELİRLENMELİ"
Ücretli ve sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesi de bir diğer önemli talep oldu.
- Şunu da belirtelim ki; öğretmen atamalarında “adil dağılım” da çok önemlidir. Bazı branşlarda kontenjan sayısı çok yetersiz olduğu için KPSS’den yüksek puan alan öğretmenlerimiz atanma imkânı bulamamaktadır. Bu nedenle atama sayısının artırılması ve bu yapılırken kontenjanların adaletli şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmen atamaları sadece kadrolu yapılmalı, ücretli öğretmenlik uygulaması ve sözleşmeli öğretmen ataması tedavülden kaldırılmalıdır.