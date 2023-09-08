Türk Eğitim-Sen'den 100 bin atama talebi! Sendika Genel Başkanı Talip Geylan açıkladı

Okullar açılıyor ancak öğretmen ataması sorunu hâlâ çözüm bekliyor.

"100 BİN ATAMA MÜJDESİ BEKLİYORUZ"

Öğretmen atamalarına ilişkin Türk Eğitim-Sen''den önemli bir talep geldi. Sendika Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin atama istediklerini söyledi.

- 1 Eylül tarihi itibariyle 45 bin öğretmenimiz göreve başladı. Ancak bu atama da, var olan ihtiyacı karşılamıyor. Sendikamızın geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaptığı ücretli öğretmen araştırmasına göre 78 ilde ücretli öğretmen sayısı 76 bin 485, norm kadro açığı ise 75 ilde 83 bin 547’dir. Yani ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacını dahi karşılamamıştır. Deprem bölgesindeki ihtiyaç ve 80 bine yakın ücretli öğretmen görevlendirmesi göz önüne alınarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında tam 100 bin atama müjdesi bekliyoruz.

"KONTENJANLAR ADALETLİ BELİRLENMELİ"

Ücretli ve sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesi de bir diğer önemli talep oldu.