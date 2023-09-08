YÖK'ten deprem illeri için önemli karar! Öğrencilere özel hak tanınacak

Deprem illeri için Yükseköğretim Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. YÖK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talepleri halinde kayıtlı oldukları programla eşdeğer diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Toplantıda alınan kararlar Milli Eğitim Bakanlığı ile devlet üniversitelerinin rektörlüklerine gönderildi.

BİR YIL DONDURMA HAKKI TANINACAK

Özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapacaklar. Başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusu kabul edilecek.

Talep halinde eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak.