Kısa çalışma ödeneği alanlarla ilgili önemli açıklama! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu

Salgın döneminde kısa çalışma alan ve primi eksik yatan çalışanlar için önemli bir adım atıldı. Çalışma Bakanlığı kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların eksik yatan sigorta primlerini tamamlama hakkı tanındığını duyurdu.

Kısa çalışma ödeneği alanlarla ilgili önemli açıklama! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu
Editör: Seda Akyüz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, salgın döneminde kısa çalışma alan bu yüzden sigorta primi eksik yatan çalışanlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık." dedi.

Bakan Işıkhan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Eksik bildirilen günler için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekiyor.

Başvuruyu takip eden 3 ay içinde primlerin ödenmesi halinde sigortalılar hak kaybı yaşamayacak. Ayrıca çalışanların emeklilik haklarında da kayıp olmayacak.

Uzmanlar, atılan adımın olumlu ancak uygulamanın çalışanların üzerine bırakılmasını eleştiriyor. Devletten kaynakların çalışan kesime aktarılması gerektiğini belirten uzmanlar, "Bu borçlanmayı işveren ve devlet üstlenmeli" diyor.

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