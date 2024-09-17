Avrupa'da sel felaketi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Avrupa sel felaketiyle mücadele ediyor. Orta ve Doğu Avrupa’yı etkisi altına alan seller nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

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Avrupa'da sel felaketi! Onlarca kişi hayatını kaybetti
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Avrupa’daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Romanya'da ölü sayısı 6 olarak açıklandı. Polonya'da ise sellerden hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Avusturya'da da 3 kişi yaşamını yitirirken Çekya'da sel nedeniyle 1 kişi öldü.

Yetkililer, kasabaların sular altında kaldığını, evlerin yıkıldığını ve milyonlarca kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Avrupa'da sel felaketi! Onlarca kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Polonya'da Donald Tusk hükümeti afet acil durumu ilan ederken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu'na katılımı da dahil olmak üzere tüm uluslararası görevlerini ertelediğini duyurdu.

Diğer ülkeler de sellere karşı tedbirleri artırdı.

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