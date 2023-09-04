Avrupalı gençlerin aile evinden ayrılma yaşları ortaya çıktı! O istatistiği görünce çok şaşıracaksınız

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yaptığı son çalışmaların arından önemli bir istatistiği dünya kamuyoyuyla paylaştı. Eurostat, yürütülen araştırmalar neticesinde, Avrupalı gençlerin aileleriyle birlikte yaşadıkları evlerden ayrılıp kendi evlerini kurma yaşını ortaya çıkardı.

İstatistik sonuçları birçok kişi tarafından merak edilirken, veriler birçok çarpıcı gerçeği de ortaya koymuş oldu. 2022 yılına ait yayımlanan verilerle birlikte, Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ülkelerinde gençlerin ortalama kaç yaşında ailelerinin evlerinden ayrıldıklarını gözler önüne serdi.

AVRUPALI GENÇLERİN AİLELERİNDEN AYRILMA YAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa İstatistik Ofisi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verilere göre, Avrupa'daki gençler, ortalama olarak 26,4 yaşına geldiklerinde aile evlerinden ayrılarak hayatlarını devam ettirmeye başlıyorlar.

Yapılan çalışmalarla birlikte ortaya çıkan araştırma sonuçlarında cinsiyete göre aile evinden ayrılma yaşları da belli olmuş oldu. Araştırma sonuçları, kadınların, erkeklerden daha erken yaşta yuvadan ayrıldıklarını ortaya çıkardı.

Avrupa'da genç erkeklerin aile evlerinden çıkarak ayrı yaşamaya başlama yaşı ortalama olarak 27,3 olurken, kadınlarda ise bu ortalama 25,4 oldu. Bu sonuçlar, erkeklerin aileleriyle birlikte daha uzun süre yaşadıklarını ortaya koydu.

GENÇLERİN EN ERKEN FİNLANDİYA'DA EVDEN AYRILIYOR!

Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırma sonuçlarında, ülkelere göre en erken ve en geç aile evinden ayrılma yaşına da yer verildi.

Buna göre, Avrupa Birliği ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke Finlandiya oldu. Finlandiya'da genç bireyler, ortalama 21,3 yaşında ailelerinden ayrılarak ayrı eve çıktı.

Finlandiya'nın ardından bu alanda ikinci sırada yer alan ülke ise 21,4 yaşla İsveç oldu. İsveç'i 21,7 yaşla Danimarka ve 22,7 yaşla Estonya izlerken, gençler Hollanda'da 23, Fransa'da 23,4, Almanya'da 23,8 yaşında kendi evlerini kurdu.

Araştırma sonucu ortaya çıkan istatistiklerde en ileri yaşta kendi evlerine çıkan bireylerin hangi ülkede daha çok olduğu da belli oldu. Buna göre ailelerinden ayrılarak kendi evini kurma yaşı en yüksek 33,4 ile Hindistan'da oldu.

Kendi evini kurma yaşı Slovakya'da 30,8, Yunanistan'da 30,7, Bulgaristan ve İspanya'da 30,3, Malta'da 30,1, İtalya'da 30 oldu.