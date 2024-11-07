Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası

Avrupa'nın en güçlü orduları hangisi? Global Fire Power verilerine o sıra açıklandı. İşte Türkiye'nin sırası.

Mert Sagit Mert Sagit
Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası
Yayınlanma: Güncellenme:

Avrupa'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait sorusu, sıkça merak edilmekte ve çeşitli raporlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Birçok faktör göz önünde bulundurularak yapılan analizler, Avrupa'daki askeri güçlerin mevcut durumunu ortaya koymaktadır. 

 Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu?

İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

20)  BULGARİSTAN


19)  SIRBİSTAN


18)  MACARİSTAN


17)  FİNLANDİYA


16)  DANİMARKA


15)  ROMANYA


14)  ÇEK CUMHURİYETİ


13)  İSVİÇRE


12)  HOLLANDA


11)  PORTEKİZ


10)  YUNANİSTAN


9)  İSVEÇ


8)  POLONYA


7)  İSPANYA


6)  ALMANYA


5)  UKRAYNA


4)  FRANSA


3)  İTALYA


2)  TÜRKİYE


1)  BİRLEŞİK KRALLIK

Tutuklanan PKK şüphelisi HDP’nin milletvekili adayı çıktıTutuklanan PKK şüphelisi HDP’nin milletvekili adayı çıktıSiyaset
avrupa birliği Türk Silahlı Kuvvetleri
Günün Manşetleri
Özgür Özel'den MİT iddiası
CHP'ye talimat verdi
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı
ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama
38 terörist etkisiz hale getirildi 38 terörist etkisiz hale getirildi