Tutuklanan PKK şüphelisi HDP’nin milletvekili adayı çıktı

Adıyaman’da bugün PKK operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin 2015 yılında HDP’nin milletvekili olduğu ortaya çıktı.

Mert Sagit Mert Sagit
Tutuklanan PKK şüphelisi HDP’nin milletvekili adayı çıktı
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HDP’nin PKK ile bağını gözler önüne seren örnekler çıkmaya devam ediyor. Son olarak Adıyaman’da örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanan Ayten Yılmaz’ın, HDP’nin Meclis’e sokmaya çalıştığı isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

ADIYAMAN’DA PKK OPERASYONU

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Ayten Yılmaz gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının 2015 yılında HDP'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

HDP HALA AÇIK!

PKK’nın siyasi kolu olan HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesinde dava açılmıştı. Dava hala sonuçlandırılamadı. HDP’liler yerel seçim öncesi önlem olarak önce Yeşil Sol ardından DEM Parti’yi kurdu. Hala Hazineden yardım almaya devam ediyorlar. DEM bu yıl 500 Milyon TL alacak!

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