Jahrein'e beraat kararı! Avukatından ilk açıklama geldi

Sosyal medyada Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, 'müstehcenlik' suçlaması ile 29 gün cezaevinde kaldığı davadan beraat etti. Jahrein'in avukatından ilk açıklama geldi...

Mert Sagit Mert Sagit
Jahrein'e beraat kararı! Avukatından ilk açıklama geldi
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Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç hakkında 'müstehcenlik' suçundan görülen davada karar çıktı. 29 gün cezaevinde kalan Sonuç, o davadan beraat etti.

JAHREIN'IN AVUKATI KONUŞTU

Odatv'ye açıklamada bulunan Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, kararın beraat olduğunu doğrulardı. "Müstehcenlik' iddiasıyla açılan dosyada bütünüyle beraat etti" diyen Mumcuoğlu, Sonuç'un tutuklandığı dönemde medyada çıkan bazı haberlere değindi. Mumcuoğlu, "Bu beraat kararıyla beraber bütün bu çirkin ithamlarda bulunan kişi ve kurumlar hakkında ne gerekiyorsa yapacağız, bunun hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"Jahrein" adıyla tanınan Ahmet Sonuç, sosyal medya platformu X'teki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun ahlaki değerlerine ve değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapması gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.

13 Eylül tarihinde tutuklanan Sonuç, bugün (14 Ekim 2024) tahliye edildi. Twitch platformunda yaptığı yayınlarla tanınan Sonuç sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Tahliye" mesajına yer verdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç hakkında ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlatmıştı. Sonuç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

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