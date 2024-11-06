HAMAS'tan Trump açıklaması

İkinci kez ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'la ilgili dünyadan açıklamalar gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen açıklamalardan biri de Filistin direnişinin sembolü HAMAS'ınkiydi. Yazılı açıklama yapan HAMAS, 'Yeni yönetime ilişkin tavrımızı Filistinlilere karşı tutumu belirleyecek' dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
HAMAS'tan Trump açıklaması
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Donal Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmesinin arıdndan HAMAS bir açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, 1948'deki işgalden bu yana birbirini takip eden tüm ABD yönetimlerinin, Filistin meselesine ilişkin olumsuz tutumlara sahip olduğu vurgulandı ve "ABD'nin her zaman, her alanda ve her açıdan İsrail'in en büyük destekçisi olduğu" hatırlatıldı.

Washington yönetiminin sağladığı siyasi ve askeri destekle, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil, on binlerce Filistinlinin öldürülmesinde İsrail'in "tam bir ortağı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Yeni Amerikan yönetimine ilişkin tutumumuz, onun Filistin halkının meşru haklarına ve haklı davalarına yönelik tutumlarına ve pratik davranışlarına bağlı olduğunu teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

KÖR ÖNYARGI

Yeni ABD yönetimine, "Siyonist işgale karşı kör önyargıyı" durdurmaya, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmak için ciddi şekilde çalışma çağrısı yapılan açıklamada Washington'un Tel Aviv'e sağladığı askeri ve siyasi desteğin durdurulması ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması gerektiği kaydedildi.

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