Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu
Avrupa'nın en güçlü orduları hangisi? Global Fire Power verilerine o sıra açıklandı. İşte Türkiye'nin sırası.
Yayınlanma:
Avrupa'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait sorusu, sıkça merak edilmekte ve çeşitli raporlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Birçok faktör göz önünde bulundurularak yapılan analizler, Avrupa'daki askeri güçlerin mevcut durumunu ortaya koymaktadır.
Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu?
İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ORDULARI
20) BULGARİSTAN
19) SIRBİSTAN
18) MACARİSTAN
17) FİNLANDİYA
16) DANİMARKA
15) ROMANYA
14) ÇEK CUMHURİYETİ
13) İSVİÇRE
12) HOLLANDA
11) PORTEKİZ
10) YUNANİSTAN
9) İSVEÇ
8) POLONYA
7) İSPANYA
6) ALMANYA
5) UKRAYNA
4) FRANSA
3) İTALYA
2) TÜRKİYE
1) BİRLEŞİK KRALLIK