Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu

Avrupa'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait sorusu, sıkça merak edilmekte ve çeşitli raporlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Birçok faktör göz önünde bulundurularak yapılan analizler, Avrupa'daki askeri güçlerin mevcut durumunu ortaya koymaktadır.

Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu?

İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

20) BULGARİSTAN





19) SIRBİSTAN





18) MACARİSTAN





17) FİNLANDİYA





16) DANİMARKA





15) ROMANYA





14) ÇEK CUMHURİYETİ





13) İSVİÇRE





12) HOLLANDA





11) PORTEKİZ





10) YUNANİSTAN





9) İSVEÇ





8) POLONYA





7) İSPANYA





6) ALMANYA





5) UKRAYNA





4) FRANSA





3) İTALYA





2) TÜRKİYE





1) BİRLEŞİK KRALLIK