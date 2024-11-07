Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu

Avrupa'nın en güçlü orduları hangisi? Global Fire Power verilerine o sıra açıklandı. İşte Türkiye'nin sırası.

Mert Sagit Mert Sagit
Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu
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Avrupa'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait sorusu, sıkça merak edilmekte ve çeşitli raporlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Birçok faktör göz önünde bulundurularak yapılan analizler, Avrupa'daki askeri güçlerin mevcut durumunu ortaya koymaktadır. 

 Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu?

İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

20)  BULGARİSTAN


19)  SIRBİSTAN


18)  MACARİSTAN


17)  FİNLANDİYA


16)  DANİMARKA


15)  ROMANYA


14)  ÇEK CUMHURİYETİ


13)  İSVİÇRE


12)  HOLLANDA


11)  PORTEKİZ


10)  YUNANİSTAN


9)  İSVEÇ


8)  POLONYA


7)  İSPANYA


6)  ALMANYA


5)  UKRAYNA


4)  FRANSA


3)  İTALYA


2)  TÜRKİYE


1)  BİRLEŞİK KRALLIK

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