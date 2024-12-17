Ayn el-Arab kuşatılıyor

Bölgedeki Arap aşiretleri de PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı yapıyor. Panikleyen terör örgütü ise ABD'den yardım talep ediyor.

PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgeler bir yandan Suriye Milli Ordusu diğer yandan Arap aşiretleri tarafından kuşatıldı. Fırat'ın doğusunda YPG geriledi.

Türkiye destekli SMO ve YPG arasında 4 günlük ateşkesin bitmesinin ardından gerginlik hat safhaya ulaştı. SMO Süleyman Şah türbesinin bulunduğu Karakozak beldesini kuşattı. Terör örgütünün can damarı Ayn-El Arap’a operasyon için düğmeye basılması bekleniyor.

Sahadan gelen bilgi ve görüntüler Suriye Milli Ordusunun şimdiye kadar hazırlıklarını tamamladığı yönünde. Yüzlerce askeri araç konvoyu oluşturan SMO birliklerinin yönünü Ayn-el Arap’a çevirdiği görüldü.

Barış Pınarı Bölgesinde kalan Tel Abyad ilçesinde de sıcak saatler yaşanıyor. Syria Tv, Türkiye kontrolündeki Tel Abyad ile Ayn-El Arap arasındaki beton duvarlar kaldırıldığını iddia etti. Yerel kaynaklar ise yine Tel Abyad kırsalında YPG mevzilerinin gece boyunca bombalandığını öne sürdü.

PKK/YPG’yi köşeye sıkıştıran diğer bir kuvvet de Arap aşiretleri. PYD/YPG’nin kontrol ettiği ama Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Deyrizor, Rakka, Haseke kentlerinde örgüte karşı isyan bayrakları çekildi. Deyrizor’dan teröristleri çıkartan aşiretlerin şimdiki rotasında Rakka var. Toplanan aşiretler PKK/PYD'ye karşı mücadele çağrısı yaptı. Topraklarını PKK/YPG’den kurtarma kararlılığı ilan etti.

YPG saflarındaki Rakkalıların örgütten hemen ayrılmalarını talep eden aşiret liderleri, “Halkımızı ayrılıkçı terörist YPG ve zulmünden kurtaracağız” “Rakka, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır” “Biz, bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz” mesajları verdi.

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, “Türkiye’nin komando birlikleri ve topçu güçlerinin, Kobani denilen Ayn-el Arap’a yakın bir bölgeye yoğun bir şekilde yerleştirildiği” öne sürüldü.

PKK/YPG'de ise korku hakim. Örgüt üst üste ABD’den ve uluslararası koalisyondan yardım istedi. Son olarak Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki sözde Dışişleri Komitesi Eşbaşkanı İlhami Ahmed, Trump’a mektup yazdı. Ahmed, Türkiye'nin Ayn el Arab bölgesine saldırı başlatmaması için ABD’den acil bir müdahale talep etti.