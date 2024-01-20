Azerbaycan 5 büyüklüğünde sallandı!
Azerbaycan'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde hasar ya da can kaybu olduğu bildirilmedi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, Saatlı ve Sabirabat illerinin sınırında yerel saatle 22.05'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, 61 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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