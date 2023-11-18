Azerbaycan ABD'de Yapılacak Toplantıya Katılmama Kararı Aldı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, katıldığı Dağlık Karabağ başlıklı oturumda ABD'nin Azerbaycan'a Ermenistan'la barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilene kadar ikili ilişkilerin normalleşmeyeceği açıklamasında bulunmuştu.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da olay kınandı. Ulusal Kanal Programcısı Ahmet Şairoğlu gelişmeleri yorumladı.



Azerbaycan'ın açıklamasında "ABD'nin, bölge dışı bir ülke olarak yaptıkları açıklamalarla bölge ülkelerininin çabalarını baltalıyor" ifadelerine yer verildi. Azerbaycan, ABD'nin arabulucuk rolünü kaybettiğini belirterek 20 Kasım'da yapılması ön görülen Dışişleri Bakanları toplantısına katılmayacaklarını duyurdu.



ABD ayrıca Azerbaycan'a uygulanan silah ambargosunun uzatıldığını açıkladı.



