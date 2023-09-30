Azerbaycan Büyükelçisi'nin Katıldığı Konferansı Bastılar! Radikal Ermeni Grup Türklere Saldırdı

ABD'nin Los Angeles şehrinde radikal Ermeni gruplar, "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta katılımcılara sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Etkinliğin başında bir protestocu, Azerbaycan, Türkiye ve organizatörlere yönelik hakaretlerde bulunması üzerine polis tarafından salondan çıkartıldı.

ABD'de Radikal Ermeniler Türklerin Katıldığı Konferansı Bastı

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başladı. Öte yandan bir protestocu, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'u hedef alarak sözlü saldırıda bulundu. Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan grubun 10 dakikalık protestosu, kampüs güvenliği ve polislerin müdahalesiyle sona erdirildi ve grup salondan çıkartıldı. Konferans süresince, dışarıda toplanan protestocu grup gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalıştı.

Olaylar Salon Dışına Taştı

Olaylar konferans salonunun dışında da devam etti. Radikal Ermeni grup salon dışında da konferansa katılanlara saldırdı. Olayın ardından Türk Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada " Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir" denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çelik , "Provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan'da Taşnak Partisi 25 Polisi Yaraladı

Öte yandan Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Azerbaycan Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı grubun dün güvenlik güçlerine yönelik saldırısında 25 polisin yaralandığı belirtildi. Taşnak Partisi'ne mensup yaklaşık 1500 kişilik grubun perşembe günü Azerbaycan Büyükelçilik binasına doğru yürümek istemiş ve güvenlik güçlerine havai fişek, taş, sopa, cam şişe ve renkli boyaların bulunduğu cisimlerle saldırmışlardı.