Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Zengezur Koridoru açıklaması

Başkent Bakü'de ulaştırmadan sorumlu bakan ve yetkililerle bir toplantı gerçekleştiren Aliyev, Ermenistan'ın Zengezur Koridoru konusunda dört yıldan uzun süredir yapıcı olmayan bir tutum sergilediğini belirtti. Aliyev, Ermenistan'ın, Zengezur Koridoru'nun açılmaması için çeşitli bahaneler üreterek uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Barış Kavşağı" projesine de değindi. Aliyev, "Azerbaycan olmadan bu proje hiçbir anlam ifade etmez. Eğer bu projeyi hayata geçirmek istiyorsanız, ilk olarak Azerbaycan ile görüşmelisiniz. Biz olmadan bu proje sadece kağıt üzerinde kalacaktır," şeklinde konuştu.

Ermenistan’ın samimiyetsiz tutumları karşısında Azerbaycan’ın İran ile anlaşarak Ermenistan’ı baypas edecek otomobil köprüleri inşa etmeye başladığını hatırlatan Aliyev, "Ermenistan, çıkmaz bir ülke olarak kalacak ve transit ülke olma arzusunu kaybedecek. Bu süreçte kaybeden taraf Ermenistan olacak. Bu konu, uluslararası alanda ve Ermenistan’la yapacağımız ikili görüşmelerde sürekli gündeme getireceğimiz bir mesele," dedi.

Zengezur'un tarihi olarak Azerbaycan'a ait bir bölge olduğunu belirten Aliyev, 1920’de Sovyetler Birliği tarafından bu toprakların Ermenistan’a verildiğini hatırlatarak, "Bugün Ermenistan’a karşı hiçbir toprak iddiamız yok. Fakat Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Nahçıvan'a geçişine engel olmadan, yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini yinelemekteyiz," ifadelerini kullandı.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU

Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu projenin inşasında büyük zorluklarla karşılaştıklarını ve özellikle ABD'nin bu projeye karşı ciddi itirazları olduğunu belirtti. Aliyev, "ABD, Gürcistan'a bu hattın inşa edilmemesi için büyük baskılar yaptı. Ancak biz, Gürcistan ile birkaç yıl süren müzakerelerin ardından mutabakata vardık. ABD’li yetkililere, bu projenin bizim için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve aynı zamanda ABD'nin müttefiklerinin de bu projeden faydalanacağını söyledik. Bugün, ABD'nin Avrupalı müttefikleri Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na ilgi duyuyor. Hayat her zaman olduğu gibi bizi haklı çıkardı," dedi.

Aliyev, "Bu, son yıllarda coğrafyamızda gerçekleştirilen en önemli projelerden biridir ve pek çok ülke bu projeden faydalanacaktır. Bize karşı çıkan ABD'li yetkililerin şu an nerede olduklarını bilmiyorum, ancak biz kararlı bir irade gösterdik ve başardık," ifadelerini kullandı.