Yasa dışı bahis çetelerine ağır darbe: 23 tutuklama, 100 milyon lira mal varlığına tedbir

İstanbul merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan ve kara para aklama faaliyetleri yürüten suç şebekesi çökertildi. Operasyonda, 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yasa dışı bahis çetelerine ağır darbe: 23 tutuklama, 100 milyon lira mal varlığına tedbir
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon, yasa dışı bahis suçlarının engellenmesi ve suç örgütlerinin tespit edilerek şüphelilerin yakalanması amacını taşıdı. 7 Ocak’ta İstanbul merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin yurtdışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla para yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirdiği, ayrıca paravan şirketler kurarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında, 54 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 31 şüpheliyle ilgili işlemler ise devam ediyor. Şebekeye ait mal varlıklarına ise tedbir konuldu. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirleriyle 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankadaki 183 hesap üzerinde 100 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Aramalarda; 1 soğuk cüzdan, 40 bin 875 TL, 120 bin dolar, 4 bin 300 euro, 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 1 kaşe ve 225 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergiyi ziyaret ederek açıklama yaptı. Yıldız, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gece gündüz siber suçlarla mücadeleye devam ettiğini belirterek, “Bu operasyonla yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan ve kara para aklama faaliyetleri yürüten suç şebekesini çökerttik. 100 milyon lira değerinde mal varlıklarına tedbir konuldu ve 23 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarımız devam edecek ve yasa dışı bahis sitelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürülecektir,” dedi.

Murat Soner’den sektördeki tekelleşme ve oyuncuların skandallarıyla ilgili çarpıcı belgeli paylaşımlarMurat Soner’den sektördeki tekelleşme ve oyuncuların skandallarıyla ilgili çarpıcı belgeli paylaşımlarGündem
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun tanık ifadesi ortaya çıktıHalit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun tanık ifadesi ortaya çıktıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yasa dışı bahis operasyon
Günün Manşetleri
23 tutuklama, 100 milyon lira mal varlığına tedbir
Otel müdürü resmi kayıtlarda resepsiyon personeliymiş
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli "samimi dileğim" diyerek İmralı'ya çağrı yaptı
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Çok Okunanlar
2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! 2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı! Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu