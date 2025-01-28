Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun tanık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Halit Ergenç, Ayşe Barım’ı 2000’li yılların başından beri tanıdığını ve mesleki işbirliklerinin o dönemde başladığını belirtti. Barım ile irtibatının tamamen iş ilişkisi çerçevesinde olduğunu vurgulayan Ergenç, şunları söyledi:

“Barım ile iş ilişkimiz bugüne kadar devam etti ve halen sürüyor. Sosyal veya özel hayatta çok samimi bir ilişkimiz olmadı.”

Gezi Parkı olaylarına ilişkin olarak Ayşe Barım’dan herhangi bir yönlendirme almadığını dile getiren Ergenç, Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater gibi isimleri kamuoyundan tanıdığını, bu kişilerle birebir irtibatının olmadığını belirtti.

RIZA KOCAOĞLU'NUN İFADELERİ

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ise Barım ile 2008 yılından beri çalıştığını ve aralarındaki ilişkinin iş odaklı olduğunu ifade etti. Kocaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Barım ile Gezi Parkı’na çıkmamla ilgili bir görüşmem olmadı, böyle bir yönlendirme yapmadı. İş gereği ayda birkaç kez görüşüyoruz. Menajerlik kapsamında bana kimse yönlendirme yapamaz, kendi kararlarımı kendim alırım.”

Kocaoğlu, Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti. Sosyal medyada “Occupygezi” hashtag’ine dair bir paylaşım yapmadığını da ekledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Barım’ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve bu olaylara bizzat katıldığı iddia edildi. Ayrıca, ID Danışmanlık şirketi aracılığıyla sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları dışladığı iddialarıyla ilgili de soruşturma devam ediyor.