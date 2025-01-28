Kafelerde yeni dönem: Yarım saatte bir sipariş zorunluluğu

Son zamanlarda, kafe işletmelerinde tartışma konusu olan masa tarifesi uygulaması giderek daha yaygınlaşıyor. Özellikle üniversite yakınlarında yaygın hale gelen bu uygulama, müşterilerin kafede oturabilmeleri için belirli aralıklarla sipariş vermelerini zorunlu kılıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Kafelerde yeni dönem: Yarım saatte bir sipariş zorunluluğu
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Yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetler, kafe ve restoran işletmelerini farklı uygulamalar benimsemeye zorladı. Mynet'in haberine göre, özellikle üniversite çevresindeki kafeler, müşterilere her yarım saatte bir sipariş verme zorunluluğu getirirken, düşük tutarda sipariş verenlerin masaları uzun süre işgal edemeyeceğini belirtiyor. Bu uygulama, başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştiriliyor.

MASA ÜCRETİ UYGULAMALARI YAYGINLAŞIYOR

İstanbul, İzmir ve Aydın gibi büyük şehirlerdeki bazı kafeler, çay veya kahve siparişi vermeyen müşterilerden, oturdukları süreye göre ek masa ücreti alıyor. Örneğin, 220 TL'nin altında sipariş verenlerin geniş masaları kullanmaları engelleniyor. Bu tür uygulamalar, özellikle lüks kafelerde görülmeye başlandı.

MASALARDA UYARI NOTLARI YER ALIYOR

Taksim gibi yoğun bölgelerdeki lüks kafeler, masalara uyarı notları asarak müşterilerini bilgilendiriyor. Bu uyarılar, müşterilerin hiçbir şey sipariş etmeseler dahi oturdukları her yarım saat için 20-50 TL arasında ücret ödeyeceklerini belirtiyor. Bu durum, “taksimetre gibi çalışan kafeler” eleştirilerine yol açıyor.

Özellikle üniversite öğrencileri, bu yeni uygulamalardan en fazla etkilenen grup olarak öne çıkıyor. Öğrenciler, ders çalışmak ya da sosyalleşmek için kafelere gittiklerinde, sipariş verme zorunluluğu ve masa ücreti gibi ek maliyetlerle karşılaşıyor. Bu da onların kafelere erişimini daha da zorlaştırıyor.

UYGULAMA YASAL MI?

İşletmelerin kuralları kendi politikalarına göre belirleyebileceği belirtilse de, bu uygulamalar tüketici hakları açısından tartışmalı olarak biliniyor.

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