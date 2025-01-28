O televizyon kanalına RTÜK’ten inceleme: “Yargılamayı etkilemeye yönelik yayınlar”

Halk TV’nin izinsiz telefon görüşmesi kaydı ve bilirkişiyi hedef gösteren yayınları nedeniyle RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sürecin takip edildiğini ve gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
O televizyon kanalına RTÜK’ten inceleme: “Yargılamayı etkilemeye yönelik yayınlar”
Yayınlanma:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmayla ilgili etik ve yasal olmayan bir yayın yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk TV’nin, bir bilirkişi ile gerçekleştirilen telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığını ve bilirkişinin ismini hedef göstererek yargılamanın seyrini etkilemeye çalıştığını ifade etti.

RTÜK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  "Özellikle görevi tarafsız şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin tamamının yakından takip ettiği ve yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz.

Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere ilişkin gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzun şüphesi olmasın. Ayrıca Halk TV'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına da konu olan 'bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları' nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Halk TV'nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor, Üst Kurul toplantısında görüşülüp gereği yapılacaktır."

Ankaralılar dikkat: 28 Ocak hava durumu tahminiAnkaralılar dikkat: 28 Ocak hava durumu tahminiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

rtük Ebubekir Şahin halk tv
Günün Manşetleri
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme
7 şehirde dolandırıcılık operasyonu
Çok Okunanlar
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu
Menajer Ayşe Barım tutuklandı Menajer Ayşe Barım tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı
BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu