O televizyon kanalına RTÜK’ten inceleme: “Yargılamayı etkilemeye yönelik yayınlar”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmayla ilgili etik ve yasal olmayan bir yayın yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk TV’nin, bir bilirkişi ile gerçekleştirilen telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığını ve bilirkişinin ismini hedef göstererek yargılamanın seyrini etkilemeye çalıştığını ifade etti.

RTÜK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Özellikle görevi tarafsız şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin tamamının yakından takip ettiği ve yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz.

Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere ilişkin gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzun şüphesi olmasın. Ayrıca Halk TV'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına da konu olan 'bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları' nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Halk TV'nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor, Üst Kurul toplantısında görüşülüp gereği yapılacaktır."