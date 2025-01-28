Ankaralılar dikkat: 28 Ocak hava durumu tahmini

İşte Ankara için öngörülen hava durumu raporu:

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Ocak 2025 Salı günü için yapılan son hava durumu tahminleri şu şekilde:

Beklenen sıcaklık: 4-7°C (günlük ortalama 6°C)

Hissedilen sıcaklık: 4-7°C

Nem oranı: %52-83 arasında değişiyor