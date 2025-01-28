Ankaralılar dikkat: 28 Ocak hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak 2025 Salı günü Ankara için hava durumu tahminini duyurdu. Haftanın devamında sıcaklıkların hafif bir düşüş göstereceği bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankaralılar dikkat: 28 Ocak hava durumu tahmini
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İşte Ankara için öngörülen hava durumu raporu:

ANKARA HAVA DURUMU

Ankaralılar dikkat: 28 Ocak hava durumu tahmini - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Ocak 2025 Salı günü için yapılan son hava durumu tahminleri şu şekilde:

Beklenen sıcaklık: 4-7°C (günlük ortalama 6°C)
Hissedilen sıcaklık: 4-7°C
Nem oranı: %52-83 arasında değişiyor

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