Ankaralılar dikkat: 28 Ocak hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak 2025 Salı günü Ankara için hava durumu tahminini duyurdu. Haftanın devamında sıcaklıkların hafif bir düşüş göstereceği bekleniyor.
Yayınlanma:
İşte Ankara için öngörülen hava durumu raporu:
ANKARA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Ocak 2025 Salı günü için yapılan son hava durumu tahminleri şu şekilde:
Beklenen sıcaklık: 4-7°C (günlük ortalama 6°C)
Hissedilen sıcaklık: 4-7°C
Nem oranı: %52-83 arasında değişiyor