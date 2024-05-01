Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri o ülkede yürütülecek

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış hazırlıkları sürüyor. Barış anlaşmasının hazırlanmasıyla ilgili iki ülkenin dışişleri bakanları, Kazakistan'ın Almatı şehrinde müzakereleri yürüteceği açıklandı. 

Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri o ülkede yürütülecek
Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri o ülkede yürütülecek
Editör: Uğur Çam
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin dışişleri bakanlarının müzakereleri yürüteceğini açıkladı. Müzakerelerin yürütülmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN KAZAKİSTAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Tokayev, söz konusu müzakerelerin Kazak tarafının teklifi üzerine Almatı'da yapılacağını belirterek, “Bu önemli toplantının, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin bağımsız kalkınmasının temellerini oluşturan ve ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesine ilişkin ilkeleri onaylayan tarihi Alma-Ata Deklarasyonu’nun Aralık 1991’de imzalandığı Almatı’da gerçekleşmesi semboliktir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, toplantının Azerbaycan-Ermenistan anlaşmalarının pratikte uygulanmasına hizmet edeceğini ve Güney Kafkasya’da güçlü ve uzun vadeli barışın hızla tesis edilmesine katkıda bulunacağını temin ettiğini sözlerine ekledi.

KAZAKİSTAN, BARIŞ ANLAŞMASI YAPILMASINI DESTEKLİYOR

Tokayev, 15 Nisan’da Ermenistan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması yapılmasını tamamen desteklediklerini ve Kazakistan’ın bu konunda iyi niyet misyonu üstlenmeye hazır olduğunu bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # Ermenistan # kazakistan # Kasım Cömert Tokayev
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