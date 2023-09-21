Azerbaycan ile Karabağ Ermenileri arasındaki görüşmeler başladı!

Azerbaycan yetkilileri ile Karabağ Ermenileri heyeti arasındaki görüşmeler başladı. Kritik görüşmenin ana gündem başlığı Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu olarak ön plana çıkıyor.

Azerbaycan ile Karabağ Ermenileri arasındaki görüşmeler başladı!

Azerbaycan, geçtiğimiz günlerde Karabağ'da antiterör operasyonu başlatmış ve başarılı bir şekilde gerçekleşen operasyon dün tamamlanmıştı. Operasyonlarda hızlı sonuç alınırken Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar silah bırakma kararı almışlardı.

TARAFLAR ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Karabağ'dan gelecek heyet ile görüşme gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Karabağ Ermenileri heyeti ile Azerbaycanlı yetkililer arasındaki kritik görüşme Azerbaycan'ın Yevlah kentinde başladı.

Müzakerelere, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katılıyor. Görüşmede iki tarafın yanı sıra Rus barış gücünden de temsilci yer alıyor.

Bölgeyi yakından ilgilendiren önemli görüşmenin ana gündem maddesi ise Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a engtegrasyonu olarak ön plana çıkıyor. Görüşme, Azerbaycan ve Türk basınının yanı sıra çok sayıda yabancı gazeteci tarafından da takip ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # Karabağ # Ermenistan
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