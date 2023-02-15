Azerbaycan ordusu tatbikatta kardeşlerini unutmadı

Pakistan'da çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023'e katılan Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Birliğinden Yüzbaşı Ramazan Balakişiyev, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle üzgün olduğunu belirterek "Tatbikat sebebiyle tim olarak buradayız ancak gönlümüz Türkiye'de." dedi.

Azerbaycan ordusu tatbikatta kardeşlerini unutmadı
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Çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023'e katılmak üzere Karaçi'ye gelen Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Birliğinden Yüzbaşı Ramazan Balakişiyev, Türkiye'deki yıkıcı depremlere ilişkin duygularını anlattı.

Balakişiyev, Türkiye'nin acısını kendilerinin acısı olarak gördüklerini vurgulayarak "Tatbikat dolayısıyla tim olarak buradayız ancak gönlümüz Türkiye'de." ifadesini kullandı.

"BURADA SADECE AZERBAYCAN'I DEĞİL, KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE’Yİ DE TEMSİL EDİYORUZ"

Tim olarak komutanlarına destek için Türkiye'ye gitmek istediklerini vurgulayan Balakişiyev, Türkiye'de yeterli personel bulunması ve Pakistan-Azerbaycan arasındaki resmi prosedürler gereği bunun mümkün olamadığını dile getirdi.

Balakişiyev, tatbikata Türkiye’nin katılımcı ülke olduğunu öğrenince çok sevindiklerini belirterek "Deprem sebebiyle Türk askerleri tatbikata gelemedi ancak gözleri arkada kalmasın. Biz burada sadece Azerbaycan'ı değil, kardeş ülke Türkiye’yi de temsil ediyoruz." diye konuştu.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının peçlerini iki omzunda taşıyan Balakişiyev, "Ulu Önder Haydar Aliyev'in dediği gibi 'bir millet iki devlet'. Azerbaycan-Türkiye birliği sadece sivil değil, askeri olarak da her zaman ve her yerde kendini kanıtlamıştır ve kanıtlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Balakişiyev, Karaçi'deki tatbikatın kendileri için başarılı geçtiğini belirterek Pakistan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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