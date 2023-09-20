Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı! Karabağ'daki Ermeni kuvvetleri silah bıraktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki terörle mücadele faaliyetlerinin 20 Eylül saat 13.00'ten itibaren askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni oluşumlarının silahsızlandırılması ve Ermeni askeri personelinin geri çekilmesinin Rus barış gücü askerleriyle koordinasyon içinde sağlandığını söyledi. Azerbaycan, 21 Eylül'de Yevlah'ta Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileriyle yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere bir toplantı planlandığını açıkladı.

AZERBAYCAN'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, operasyonların durdurulması için kabul edilen şartlar sıralandı. Bu şartlar şu şekilde:

1. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakacak, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk edecek ve tamamen silahsızlandırılacak. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk edince yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılacak.

2. Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilecek.

3. Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

ALİYEV OPERASYONUN DURDURULMASI İÇİN SİLAH BIRAKMA ŞARTI SUNMUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Bakü'nün Ermeni kuvvetlerinin silahlarını bırakması halinde Dağlık Karabağ'daki terörle mücadele faaliyetlerine son vereceğini söylemişti.

Basın servisi yaptığı açıklamada, "Devlet başkanı, silahların bırakılması durumunda terörle mücadele faaliyetlerinin sona ereceğini söyledi." dedi.

Aliyev ayrıca Ermeni birliklerinin silahsızlandırılması gerektiğini de belirtti. Terörle mücadele faaliyetlerinin hedefinin siviller ve altyapı tesisleri olmadığını, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yalnızca meşru askeri hedefleri yok ettiğini vurguladı.