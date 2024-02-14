Azerbaycan'da hükümet istifa etti!

Azerbaycan'da, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini yüzde 92,12 İlham Aliyev 5. kez kazanmış ve 7 yıllığına yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

İlham Aliyev'in, bugün yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından Azerbaycan'da hükümet, ülke yasaları gereği istifasını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edilecek. Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.