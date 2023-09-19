Azerbaycan'dan barış şartı! Ermeni güçleri Karabağ'dan çıksın yasadışı rejim lağvedilsin
Azerbaycan, Ermeni silahlı örgütlerin, Azerbaycan polisini şehit etmesi sonrası Dağlık Karabağ'a yönelik antiterör operasyonu başlatmıştı. Azerbaycan, yaptığı açıklamada Karabağ'da barışın tek yolunun Ermeni ordusunun Karabağ'dan çıkması olduğunu duyurdu.
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a başlattığı antiterör operasyonun bitirilmesi için şartını açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgede barışa giden tek yolun Ermeni ordusunun Karabağ'dan tamamen çekilmesi ve Hankendi'deki rejimin lağvedilmesi olduğunu belirtti.
HANKENDİ'DE YASADIŞI REJİM
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmesi sonrası Dağlık Karabağ bölgesinde yasadışı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti adıyla kukla bir devlet kurmuştu. 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ'daki topraklarını geri alması sonrası, bu rejimin dağıtılması istenmişti. Ermenistan yönetiminin Hankenti'de konuşlanan yasadışı rejimi dağıtmaktan ziyade, yakın zamanda yasadışı bir seçimle sözde Cumhurbaşkanı seçtirmişti. Azerbaycan'ın terör operasyonlarının amacının, yasadışı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ve Hankendi'deki yasadışı rejimi lağvetmek olduğu açıklandı.