Azerbaycan'dan Fransa'ya Karabağ Tepkisi!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ermenistan'ı destekleyen, ülkesini ise suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi. Fransa'nın kendisini insan hakları ve uluslararası hukuk savunucusu olarak gösterdiğini belirten Hacızade, "Fransa'nın, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçılığını destekleyerek jeopolitik rekabet ve oryantalizme dayalı sömürge politikasını Güney Kafkasya bölgesinde uygulamaya çalışması, Azerbaycan ile Ermenistan meselesinde Hristiyanlık faktörünü öne çıkarması ve çatışmaya dini faktörle yaklaşması, tehlikeli ve kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

"Karabağ Operasyonunda Hukukun Tüm Kurallarına Uyulmuştur"

Hacızade, 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan toprakların kurtarılması ve ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis etmek amacıyla yürütülen operasyonun Azerbaycan'ın uluslararası hukukla belirlenmiş meşru hakkı olduğunu vurgulayarak, "19-20 Eylül'de Azerbaycan arazilerindeki Ermeni silahlı güçlere karşı yapılan antiterör operasyonunda uluslararası insancıl hukukun tüm kurallarına uyulmuş, bu durum Uluslararası Kızılhaç Komitesi dahil uluslararası kuruluşlar tarafından teyit edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ermenistan Başbakanı Bile İddiaları Yalanladı"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bile "Azerbaycan'ın sivil halkı hedef aldığı" yönündeki iddiaların hiçbir gerçeği yansıtmadığını ifade ettiğini, bu bakımdan Azerbaycan'ın faaliyetlerine karşı ileri sürülen görüşlerin hiçbir dayanağının bulunmadığını belirten Hacızade, açıklamasında şunları kaydetti: