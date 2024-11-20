Bakan açıkladı! 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gündemde

İngiltere'nin Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle, ülkedeki sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Peter Kyle, internetin çocuklar açısından güvenli olması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade etti.

Peter Kyle, bunu sağlamak amacıyla 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağının da masadaki seçeneklerden biri olduğunu dile getirdi. Kyle, "Yapmam gerekmedikçe bir şeyleri doğrudan yasaklamak istemiyorum ancak her zaman insanların güvenliğini önceliyorum." dedi.

Kyle, gelecek yıl yürürlüğe girecek Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nı uygulamakla yükümlü İletişim Ofisi'nin (Ofcom) teknoloji şirketlerine karşı daha keskin kararlar alması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyanın 16 yaşından küçükler için kısıtlanmasının görüşüldüğü Avustralya'daki politikacılarla da temasta olduğunu söyleyen Kyle, "Çocukların çevrim içi ortamlardaki güvenliği hükümetimizin önceliğidir." diye konuştu.

Kyle, akıllı telefonların çocuklara etkisinin de bir araştırma projesiyle değerlendirileceğini ifade etti.

Sosyal medyadaki akran zorbalığı nedeniyle hayatına son veren Molly Rose adlı çocuğun ailesi tarafından kurulan The Molly Rose Vakfı da yaptığı açıklamada Bakan Kyle'a destek verdi.